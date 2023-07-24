У Путина сделали циничное заявление по обстрелу Преображенского собора в Одессе

По словам Пескова, российские войска, якобы "никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам".

"Поэтому подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой", - сказал он.

По словам Пескова, якобы "там речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены, и которые сами разрушили этот храм".

Обстрел Спасо-Преображенского собора в Одессе

23 июля российские войска в очередной раз обстреляли Одессу пятью типами ракет. При этом, во время этой массированной атаки был частично разрушен Спасо-Преображенский собор. В Минобороны РФ заявили, что порт и жилые дома, по которым пришелся удар, были объектами, где "готовились террористические акты против РФ".

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что информация о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе якобы не соответствует действительности, а все атакованные "объекты", якобы "были на безопасной дистанции от храмового комплекса". А "наиболее вероятной причиной" разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе якобы стало "падение украинской зенитной управляемой ракеты".

По Спасо-Преображенскому собору РФ ударила ракетой Х-22

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ ударила по храму в Одессе ракетой Х-22.

"Этой ночью (на 23 июля, - ред.) российская, а это была противокорабельная ракета Х-22, попала в алтарь Спасо-Преображенского собора Одессы. Один из самых ценных соборов Украины", - сказал президент в вечернем обращении.