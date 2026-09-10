У Путіна зробили цинічну заяву про енергетичне перемир'я з Україною: "Ахіллесова п'ята"

Росія навіть не розглядає перемир'я в одній з важливих сфер війни проти України, цинічно називаючи енергетику її "слабким місцем".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова для "РИА-Новости".
За словами Пєскова, енергетичне перемир'я з Україною наразі предметно не обговорюється.
Також прессекретар диктатора цинічно зауважив, що енергетика є слабким місцем України.
"Київ зараз пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир'я в тій галузі, яка є для них ахіллесовою п'ятою - в енергетиці", - сказав він.
І брехливо наголосив, що Росія віддає перевагу "мирному врегулюванню конфлікту в Україні".
Ще Пєсков похвалився, що російські військові нібито системно та планомірно б'ють по цілях в Україні у відповідь на удари Києва.
"Ситуація на землі для України стає дедалі гіршою", - нахабно каже він.
Поплічник Путіна додав, що Абу-Дабі буде на порядку денному як місце проведення тристоронніх переговорів щодо врегулювання. Проте за умови, коли справа дійде до предметного обговорення.
Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Пєскова, Росія нібито готова до мирного врегулювання війни в Україні. Однак подальший розвиток ситуації залежить від позиції Києва.
Також повідомлялося, що у Кремлі виступили з новою заявою щодо мирних переговорів після візиту американських посланців спочатку до Москви, а потім до Києва. Пєсков каже, що Росія не виключає відновлення тристоронніх переговорів щодо України.