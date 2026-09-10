У Путіна зробили цинічну заяву про енергетичне перемир'я з Україною: "Ахіллесова п'ята"

Росія не хоче перемир'я

За словами Пєскова, енергетичне перемир'я з Україною наразі предметно не обговорюється.

Також прессекретар диктатора цинічно зауважив, що енергетика є слабким місцем України.

"Київ зараз пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир'я в тій галузі, яка є для них ахіллесовою п'ятою - в енергетиці", - сказав він.

І брехливо наголосив, що Росія віддає перевагу "мирному врегулюванню конфлікту в Україні".

Інші заяви Пєскова

Ще Пєсков похвалився, що російські військові нібито системно та планомірно б'ють по цілях в Україні у відповідь на удари Києва.

"Ситуація на землі для України стає дедалі гіршою", - нахабно каже він.

Поплічник Путіна додав, що Абу-Дабі буде на порядку денному як місце проведення тристоронніх переговорів щодо врегулювання. Проте за умови, коли справа дійде до предметного обговорення.