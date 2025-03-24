У Кремлі підтвердили, що під час переговорів між делегаціями Росії та США в Ер-Ріяді буде обговорюватися кілька ключових питань, зокрема безпека судноплавства в Чорному морі.

Прес-секретар диктатора Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимиру Путіну негайно доповістять про результати консультацій між сторонами.

Крім того, Пєсков зазначив, що чорноморська ініціатива стане основною темою сьогоднішніх переговорів.

Також США мають можливість відстеження виконання домовленості щодо недопущення ударів по енергетичній інфраструктурі України, що дозволить зробити відповідні висновки.

Важливим аспектом є і майбутня міжнародна телефонна розмова Володимира Путіна, яку він проведе в другій половині дня. Також були обговорені терміни візиту Кім Чен Іна до Росії, які будуть узгоджені через дипломатичні канали.