В Кремле подтвердили, что во время переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде будет обсуждаться несколько ключевых вопросов, в частности безопасность судоходства в Черном море.

Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину немедленно доложат о результатах консультаций между сторонами.

Кроме того, Песков отметил, что черноморская инициатива станет основной темой сегодняшних переговоров.

Также США имеют возможность отслеживания выполнения договоренности по недопущению ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что позволит сделать соответствующие выводы.

Важным аспектом является и предстоящий международный телефонный разговор Владимира Путина, который он проведет во второй половине дня. Также были обсуждены сроки визита Ким Чен Ына в Россию, которые будут согласованы по дипломатическим каналам.