У Путіна зробили нову заяву про переговори з Україною

"Що стосується можливості політико-дипломатичного врегулювання ситуації. Наразі такі перспективи не проглядаються", - каже Пєсков.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, що з успішним контрнаступом ЗСУ, зокрема, на Харківському напрямку простежується все більше інтерес росіян до переговорів.

Так, президент РФ Володимир Путін нещодавно, а саме 16 вересня вперше за довгий час заговорив про війну проти України та поскаржився, що Київ "відмовляється від переговорів".

Своєю чергою на Банкові і сам глава держави Володимир Зеленський заявляли, що після виявлених звірствросійських військових на деокупованих територіях говорити з РФ хочеться все менше, а тим паче на хвилі успішних наступальних дій.

Детальніше про те, які формати переговорів були в минулому, до чого вони привели та чому сьогодні вони йдуть на полі бою - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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