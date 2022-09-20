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У Путина сделали новое заявление о переговорах с Украиной

Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле якобы не видят персектив для мирных переговоров с Украиной. По крайней мере, в ближайшее время.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на российскую службу BBC.

"Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. Пока такие перспективы не просматриваются", - говорит Песков.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, что с успешным контрнаступлением ВСУ, в частности, на Харьковском направлении, прослеживается все больше интерес россиян к переговорам.

Так, президент РФ Владимир Путин недавно, а именно 16 сентября впервые за долгое время заговорил о войне против Украины и пожаловался, что Киев "отказывается от переговоров".

В свою очередь на Банковой и сам глава государства Владимир Зеленский заявляли, что после обнаруженных зверств российских военных на деоккупированных территориях говорить с РФ хочется все меньше , а тем более на волне успешных наступательных действий.

Детальнее о том, какие форматы переговоров были в прошлом, к чему они привели и почему сегодня они идут на поле боя - читайте в материале РБК-Украина.

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