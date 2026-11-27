Спецпредставник глави Кремля Кирило Дмитрієв розповів, що готується до мирних переговорів з Україною за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra .

Дмитрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій, розповів про це на конференції AI Journey 2026 у Москві.

За його словами, нейромережі допомагають йому готуватися до переговорів і формулювати пропозиції, які більшою мірою відображають позицію Москви.

"Можна поставити наступне питання: як зробити так, щоб ця угода більше відображала російську позицію, ще більш аргументовано відображала ті стурбованості, які є в Росії, і вирішувало їх? Справді, це дуже важливий інструмент", - сказав Дмитрієв.

Крім того, за його словами, штучний інтелект здатний допомагати не лише з практичними завданнями, а й у підготовці "геополітичних проривів".

Які саме нейромережі він використовує під час роботи над переговорними документами, Дмитрієв не уточнив. Водночас він позитивно оцінив російські розробки у цій сфері.

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов припустив, що наступний раунд переговорів може відбутися до Різдва. Він також не виключив, що до зустрічі приєднаються представники європейських країн.