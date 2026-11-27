У Путіна зізналися, що користуються ШІ для підготовки до переговорів з Україною
Спецпредставник глави Кремля Кирило Дмитрієв розповів, що готується до мирних переговорів з Україною за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Дмитрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій, розповів про це на конференції AI Journey 2026 у Москві.
За його словами, нейромережі допомагають йому готуватися до переговорів і формулювати пропозиції, які більшою мірою відображають позицію Москви.
"Можна поставити наступне питання: як зробити так, щоб ця угода більше відображала російську позицію, ще більш аргументовано відображала ті стурбованості, які є в Росії, і вирішувало їх? Справді, це дуже важливий інструмент",
Крім того, за його словами, штучний інтелект здатний допомагати не лише з практичними завданнями, а й у підготовці "геополітичних проривів".
Які саме нейромережі він використовує під час роботи над переговорними документами, Дмитрієв не уточнив. Водночас він позитивно оцінив російські розробки у цій сфері.
Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов припустив, що наступний раунд переговорів може відбутися до Різдва. Він також не виключив, що до зустрічі приєднаються представники європейських країн.
Водночас помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва не обговорює питання участі європейців у переговорах. При цьому, за його словами, певний обмін думками з Європою щодо цього питання все ж відбувається.
Згодом джерело РБК-Україна повідомило, що Росія згодна на участь європейців до багатосторонніх переговорів. Однак для цього необхідно "легалізувати" участь Європи та визначити формат її представництва.