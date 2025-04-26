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"Видають бажане за дійсне". Генштаб відповів на слова Путіна про Курську область

Фото: в Генштабі ЗСУ відреагували на нібито "звільнення" Курської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Росії заявили про нібито "звільнення" Курської області. У Генштабі розповіли, якою є ситуація на цьому напрямку насправді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними Генштабу,  ЗСУ завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони.

"Від початку доби в операційній зоні угруповання військ “Курськ” відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває. Загроза оточення наших підрозділів відсутня", - зазначається у коментарі.

В Генштабі наголосили, що заяви ворожого керівництва про “розгром” українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне.

"Активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області РФ також тривають", - додали військові.

Що сказав Путін

Глава Кремля Володимр Путін заслухав доповідь начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова і оголосив про нібито "завершення" операції зі "звільнення" Курської області від українських військових.

За його словами, нібито 26 квітня російські війська зайняли останній населений пункт регіону - село Горналь біля кордону з Україною.

У Путіна заявили про "звільнення" Курської області

У глави Кремля Володимира Путіна заявили про нібито "звільнення" Курської області 26 квітня.

І це при тому, що ЗСУ досі контролюють десятки квадратних кілометрів у цьому регіоні. Так, судячи з карти Deep State, під контролем ЗСУ все ще перебувають близько 30 кв. км.

Крім того, Росія вперше публічно визнала участь військ Північної Кореї у війні проти України. Вони воюють проти Сил оборони України в Курській області.

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