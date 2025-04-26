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"Выдают желаемое за действительное". Генштаб ответил на слова Путина о Курской области

Фото: в Генштабе ВСУ отреагировали на якобы "освобождение" Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России заявили о якобы "освобождении" Курской области. В Генштабе рассказали, какой ситуация на этом направлении на самом деле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению", - говорится в сообщении.

При этом, по данным Генштаба, ВСУ наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны.

"С начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражено пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение пока продолжается. Угроза окружения наших подразделений отсутствует", - отмечается в комментарии.

В Генштабе отметили, что заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное.

"Активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются", - добавили военные.

Что сказал Путин

Глава Кремля Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и объявил о якобы "завершении" операции по "освобождению" Курской области от украинских военных.

По его словам, якобы 26 апреля российские войска заняли последний населенный пункт региона - село Горналь у границы с Украиной.

 

У Путина заявили про "освобождение" Курской области

У главы Кремля Владимира Путина заявили о якобы "освобождении" Курской области 26 апреля.

И это при том, что ВСУ до сих пор контролируют десятки квадратных километров в этом регионе. Так, судя по карте Deep State, под контролем ВСУ все еще находятся около 30 кв. км.

Кроме того, Россия впервые публично признала участие войск Северной Кореи в войне против Украины. Они воюют против Сил обороны Украины в Курской области.

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