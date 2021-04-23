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У Путіна заявили про повернення епохи холодної війни між Росією і США

Новость на русском → Москва, П'ятниця 23 квітня 2021 05:14
У Путіна заявили про повернення епохи холодної війни між Росією і США Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Радбезу РФ (cremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Відносини Москви і Вашингтона повернулися в епоху холодної війни. Про це заявив заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв.

Його цитує "РІА Новини".

За словами Медведєва, за останні роки відносини Росії і США фактично перейшли від суперництва до конфронтації.

"По суті - повернулися в епоху холодної війни. Санкційний тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів - все це ввергає світ у стан перманентної нестабільності", - вважає Медведєв.

Медведєв нагадав про Карибську кризу 1962 року і зазначив, що тоді ситуацію врятували лідери обох країн, які зберегли тверезість оцінки і визнали "мудрість компромісу".

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що не хоче "спалювати мости" із Заходом. Але якщо Захід сам цього захоче, то " буде асиметрична і жорстка відповідь"

Також РБК-Україна писало, що у Кремлі назвали "червоні лінії", які не мають перетинати країни Заходу щодо РФ. Серед них - втручання у внутрішні справи Москви, включаючи вибори та образи.

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