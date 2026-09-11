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У Путіна заявили про "відкритість" до переговорів з Україною та США

18:14 11.09.2026 Пт
2 хв
Пєсков знову нафантазував "щоденне погіршення становища" України на фронті
aimg Валерій Ульяненко
У Путіна заявили про "відкритість" до переговорів з Україною та США Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
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Росія відкрита до поновлення переговорів з Україною та розраховує провести тристоронню зустріч за участю США.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".

У Москві стверджують, що розраховують на продовження діалогу у тристоронньому форматі вже "в найближчій перспективі".

"Ми зберігаємо свою відкритість до переговорів. Ми сподіваємося, що, як і домовлялися з американськими переговірниками, вже в найближчій перспективі нам вдасться знову зібратися втрьох і продовжити діалог", - сказав Пєсков.

Водночас речник російського диктатора зазначив, що результативність такої потенційної зустрічі передбачити важко. Представник Кремля виправдав це нібито щоденним погіршенням становища України на фронті.

Крім того, Пєсков підкреслив, що вимоги Москви залишаються незмінними. За його словами, для проведення діалогу необхідно усунути так звані "першопричини" російського вторгнення.

Нагадаємо, 10 вересня Пєсков заявив, що Росія не розглядає можливість "енергетичного перемир’я" у війні проти України. При цьому він цинічно назвав енергетичну інфраструктуру України її "слабким місцем".

Водночас Пєсков стверджував, що Росія нібито готова до мирного врегулювання війни. У Кремлі при цьому наголосили, що подальший розвиток переговорів залежатиме від позиції Києва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Кремлі також зробили нову заяву щодо мирних переговорів після візитів американських представників до Москви та Києва.

Зокрема, Пєсков не виключив можливості відновлення тристороннього формату переговорів щодо завершення війни в Україні.

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