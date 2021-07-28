У Путина заявили, что США и Россия не партнеры, а оппоненты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают США своими партнерами. Страна, скорее, является оппонентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Кремль с сожалением констатирует, что США - не партнеры, а оппоненты России", - заявил Песков.
Он назвал "ошибочными" знания Белого дома о современной России.
"Россия не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в электоральные процессы в других странах, в том числе в США", - сказал Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов, которые пройдут в 2022 году.
Напомним, в марте в США опубликовали отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что Россия вела кампании по дискредитации против обоих кандидатов в президенты.