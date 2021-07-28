ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Путина заявили, что США и Россия не партнеры, а оппоненты

Новина українською →
Среда 28 июля 2021 14:48
У Путина заявили, что США и Россия не партнеры, а оппоненты Фото: президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают США своими партнерами. Страна, скорее, является оппонентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Кремль с сожалением констатирует, что США - не партнеры, а оппоненты России", - заявил Песков.

Он назвал "ошибочными" знания Белого дома о современной России.

"Россия не вмешивается и не имеет ни малейших намерений вмешиваться в электоральные процессы в других странах, в том числе в США", - сказал Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов, которые пройдут в 2022 году.

Напомним, в марте в США опубликовали отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что Россия вела кампании по дискредитации против обоих кандидатов в президенты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Джозеф Байден
NEWS
Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда: что изменится
Украина из-за "Дельты" ужесточает правила въезда: что изменится
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам