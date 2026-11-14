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У Путіна заявили, що не ставитимуть умов по європейській переговорній групі

15:25 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
У Путіна заявили, що не ставитимуть умов по європейській переговорній групі Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Москва не ставитиме умов щодо складу європейської переговорної групи та вважає таку постановку питання абсолютно неправильною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У Кремлі прокоментували інформацію у ЗМІ про те, що Європейський Союз активно затверджує склад потенційної переговорної групи.

За словами Пєскова, Москві було б краще поспілкуватися з європейцями, щоб зрозуміти їхню позицію.

"Було б краще нам поспілкуватися з європейцями та зрозуміти, наскільки їхня позиція потенційно може сприяти мирному процесу", - заявив Пєсков.

Водночас у Кремлі зазначили, що відсутність у списках представників Норвегії та Фінляндії, які раніше виходили на контакт із Москвою, російську сторону не надто турбує.

Нагадаємо, що Європейський Союз вирішив офіційно долучитися до переговорів щодо завершення війни в Україні.

Для цього на черговий раунд перемовин із Києвом та Москвою Брюссель планує направити радників із національної безпеки одразу п'яти європейських країн.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі майбутніх переговорів про мир за участі європейських партнерів.

Зокрема, глава держави розповів про нову архітектуру безпеки, перспективи вступу до НАТО та підготовку до масштабного обміну полоненими у форматі "більше тисячі на більше тисячі".

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