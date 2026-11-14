У Путина заявили, что не будут ставить условия по европейской переговорной группе

Москва не будет ставить условия относительно состава европейской переговорной группы и считает такую постановку вопроса абсолютно неправильной.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали информацию в СМИ, что Европейский Союз активно утверждает состав потенциальной переговорной группы.

По словам Пескова, Москве лучше было бы пообщаться с европейцами, чтобы понять их позицию.

"Было бы нам лучше пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу", - заявил Песков.

В то же время в Кремле отметили, что отсутствие в списках представителей Норвегии и Финляндии, ранее выходивших на контакт с Москвой, российскую сторону не слишком беспокоит.