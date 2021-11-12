У Путина заявили, что Россия не представляет ни для кого угрозу

В Кремле заявили, что Россия не представляет ни для кого угрозу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что США предупреждают Европу о том, что Россия может планировать вторжение на территорию Украины.
"Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков журналистам.
Напомним, в России резко отреагировали на статью Bloomberg о возможности вторжения в Украину.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины.