У Путіна заявили, що Росія не представляє ні для кого загрозу

У Кремлі заявили, що Росія не представляє ні для кого загрозу. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що країна розвивається своїм власним шляхом і займається своїми власними справами.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

Так він прокоментував публікацію агентства Bloomberg про те, що США попереджають Європу про те, що Росія може планувати вторгнення на територію України.

"Подібні заголовки - не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - заявив Пєсков журналістам.