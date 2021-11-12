У Путіна заявили, що Росія не представляє ні для кого загрозу

У Кремлі заявили, що Росія не представляє ні для кого загрозу. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що країна розвивається своїм власним шляхом і займається своїми власними справами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Так він прокоментував публікацію агентства Bloomberg про те, що США попереджають Європу про те, що Росія може планувати вторгнення на територію України.
"Подібні заголовки - не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - заявив Пєсков журналістам.
Нагадаємо, в Росії різко відреагували на статтю Bloomberg про можливість вторгнення в Україну.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія може прагнути до просування на територію України.