У Путіна заявили про позитивну динаміку в підготовці до зустрічі нормандської

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Кремлі вважають, що для зустрічі стало менше перешкод

У середу, 13 листопада, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що по цілому ряду напрямів підготовки саміту в нормандському форматі є позитивна динаміка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У Кремлі вважають, що для зустрічі стало менше перешкод.

"Ми констатуємо позитивну динаміку по цілому ряду напрямів підготовки до нормандского формату", - відповів Пєсков на питання, чи залишилися перешкоди для зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Раніше у Путіна заявили, що можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2019 року зберігається, оскільки спостерігаються певні зрушення в процесі врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що "Слуги народу" допускають, що нормандська зустріч може відбутися в грудні. За словами представника Кабінету міністрів у парламенті Ірини Верещук, всі лідери "нормандської четвірки", крім Росії, вже готові до зустрічі.

Також РБК-Україна писало, що президенти України і РФ вже кілька разів говорили по телефону. Вони обговорювали ситуацію на Донбасі, повернення полонених Кремля і "нормандську зустріч".