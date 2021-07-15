У Путина заявили, что не подвергают сомнению территориальную целостность Украины

Он прокомментировал экспертные мнения, в соответствии с которыми якобы нужно вернуться к границам между РФ и Украиной на момент создания СССР.

"Никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет", - сказал Песков.

По его словам, Украине не стоит воспринимать эти обсуждения как территориальные претензии со стороны России.

Пресс-секретарь отметил, что в статье Путин говорил "в целом о минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах".