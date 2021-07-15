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У Путина заявили, что не подвергают сомнению территориальную целостность Украины

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявили, что не подвергают сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

Он прокомментировал экспертные мнения, в соответствии с которыми якобы нужно вернуться к границам между РФ и Украиной на момент создания СССР.

"Никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет", - сказал Песков.

По его словам, Украине не стоит воспринимать эти обсуждения как территориальные претензии со стороны России.

Пресс-секретарь отметил, что в статье Путин говорил "в целом о минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах".

Напомним, Путин написал статью об Украине, указав, что украинцы и россияне якобы "один народ".

Владимир Зеленский заявил, что завидует, что у президента РФ есть время, чтобы писать такие объемные материалы об Украине. Он предложил обсудить во время встречи некоторые вещи из статьи.

Вместе с тем, Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияУкраинатерриториальная целостность