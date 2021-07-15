У Путина заявили, что не подвергают сомнению территориальную целостность Украины

В Кремле заявили, что не подвергают сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет нет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".
Он прокомментировал экспертные мнения, в соответствии с которыми якобы нужно вернуться к границам между РФ и Украиной на момент создания СССР.
"Никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет", - сказал Песков.
По его словам, Украине не стоит воспринимать эти обсуждения как территориальные претензии со стороны России.
Пресс-секретарь отметил, что в статье Путин говорил "в целом о минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах".
Напомним, Путин написал статью об Украине, указав, что украинцы и россияне якобы "один народ".
Владимир Зеленский заявил, что завидует, что у президента РФ есть время, чтобы писать такие объемные материалы об Украине. Он предложил обсудить во время встречи некоторые вещи из статьи.
Вместе с тем, Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине.