У Путіна заявили, що не ставлять під сумнів територіальну цілісність України

Він прокоментував експертні думки, відповідно до яких нібито потрібно повернутися до кордонів між РФ і Україною на момент створення СРСР.

"Ніхто в офіційному плані не ставить під сумнів територіальну цілісність України. Ніяких офіційних заяв з цього приводу не було і немає", - сказав Пєсков.

За його словами, Україні не варто сприймати ці обговорення як територіальні претензії з боку Росії.

Прес-секретар зазначив, що в статті Путін говорив "в цілому про міни уповільненої дії, які були закладені в СРСР, про юридичні принципи".