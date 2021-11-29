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У Путина заявили, что подготовка встречи с Зеленским не ведется

Автор: Артем Горовенко

На сегодня не ведется подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Таким образом, в ближайшее время такой встречи не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Нет, на данный момент не ведется", - ответил он на вопрос, не ведется ли в настоящее время переговоров о возможной встрече Путина и Зеленского.

Напомним, в октябре Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным в любом формате, в том числе с участием других лидеров "нормандской четверки".

Однако в России говорят, что в Украине якобы звучат разные заявления насчет возможной встречи президентов дух стран. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что не может реагировать на все публичные заявления Киева о двусторонних контактов.

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