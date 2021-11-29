RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Путіна заявили, що підготовка зустрічі з Зеленським не ведеться

Автор: Артем Горовенко

На сьогодні не ведеться підготовка зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Таким чином, найближчим часом такої зустрічі не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ні, на даний момент не ведеться", - відповів він на питання, чи не ведеться в даний час переговорів про можливу зустріч Путіна і Зеленського.

Нагадаємо, у жовтні Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним у будь-якому форматі, в тому числі за участю інших лідерів "нормандської четвірки".

Однак у Росії кажуть, що в Україні нібито звучать різні заяви щодо можливої зустрічі президентів дух країн. А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що не може реагувати на всі публічні заяви Києва про двосторонні контакти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін