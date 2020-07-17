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У Путина заявили, что пересмотр Минска отбросит урегулирование на Донбассе

Москва, Пятница 17 июля 2020 13:45
У Путина заявили, что пересмотр Минска отбросит урегулирование на Донбассе
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У Путина беспокоятся из-за заявлений Украины

У президента Российской Федерации беспокоятся из-за заявлений Украины о пересмотре минских соглашений. У Путина заявили об опасной тенденции в заявлениях Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Также он заявил, что без диалога Киева с "ДНР/ЛНР" невозможно даже думать о выработке каких-то новых параметров урегулирования и документов.

"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине", - заявил он.

Напомним, ранее у Путина заявили о готовности Кремля к выходу Украины из минских соглашений.

Отметим, украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников обратился к западным партнерам поддержать пересмотр договоренностей, достигнутых в Минске.

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Новости Украины минские соглашенияВладимир Путин
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