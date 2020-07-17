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У Путіна заявили, що перегляд Мінська відкине врегулювання на Донбасі

Москва, П'ятниця 17 липня 2020 13:45
У Путіна заявили, що перегляд Мінська відкине врегулювання на Донбасі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У Путіна турбуються через заяви України

У президента Російської Федерації хвилюються через заяви України про перегляд мінських угод. У Путіна заявили про небезпечні тенденції в заявах Києва.

Про це заявив прес-секретар російського президент Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

Також він заявив, що без діалогу Києва з "ДНР/ЛНР" неможливо навіть думати про вироблення якихось нових параметрів врегулювання і документів.

"Це, з нашої точки зору, дуже небезпечна тенденція у заявах керівництва в Києві, яка може нас істотно взагалі відкинути по часу від моменту врегулювання ситуації в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у Путіна заявили про готовність Кремля до виходу України з мінських угод.

Зазначимо, український міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков звернувся до західних партнерів підтримати перегляд домовленостей, досягнутих в Мінську.

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