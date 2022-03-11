У Путина заявили, что передали требования Украине. Они обсуждаются с ЕС и США

У президента РФ Владимира Путина заявили, что война России против Украины завершится только тогда, когда будут выполнены все требования Москвы. Они переданы украинской стороне, которая обсуждает их с Евросоюзом и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская сторона обсуждает требования с Брюсселем и Вашингтоном. Условия включают нерасширение НАТО на восток, а также требования в адрес Киева "перестать убивать своих людей на Донбассе и пойти на реализацию минских договоренностей".
"Будем надеяться… Вот это и надо сделать. Тогда все закончится", - добавил он.
Напомним, ранее Песков допустил возможность встречи президентов Путина и Зеленского. Но при условии, что переговоры будут "результативными".
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