У Путина заявили, что передали требования Украине. Они обсуждаются с ЕС и США

У президента РФ Владимира Путина заявили, что война России против Украины завершится только тогда, когда будут выполнены все требования Москвы. Они переданы украинской стороне, которая обсуждает их с Евросоюзом и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская сторона обсуждает требования с Брюсселем и Вашингтоном. Условия включают нерасширение НАТО на восток, а также требования в адрес Киева "перестать убивать своих людей на Донбассе и пойти на реализацию минских договоренностей".

"Будем надеяться… Вот это и надо сделать. Тогда все закончится", - добавил он.