У Путіна заявили, що передали вимоги Україні. Вони обговорюються з ЄС і США

У президента РФ Володимира Путіна заявили, що війна Росії проти України завершиться тільки тоді, коли будуть виконані всі вимоги Москви. Вони передані українській стороні, яка обговорює їх з Євросоюзом і США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Як заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, українська сторона обговорює вимоги з Брюсселем і Вашингтоном. Умови включають нерозширення НАТО на схід, а також вимоги на адресу Києва "перестати вбивати своїх людей на Донбасі і піти на реалізацію мінських домовленостей".
"Будемо сподіватися ... Ось це і треба зробити. Тоді все закінчиться", - додав він.
Нагадаємо, раніше Пєсков допустив можливість зустрічі президентів Путіна і Зеленського. Але за умови, що переговори будуть "результативними".
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