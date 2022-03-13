У Путина заявили о новом раунде переговоров с Украиной завтра

Сообщается, что появились данные о том, что переговоры контактной группы идут прямо сейчас.

Однако пресс-секретарь Владимира Путина опроверг эту информацию и сообщил, что они назначены на понедельник.

"Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник". - сказал Песков.

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