UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Путина заявили о новом раунде переговоров с Украиной завтра

Автор: Анна Шиканова

В России назвали новую дату переговоров представителей Украины и России. Это понедельник, 14 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Пескова для РИА Новости.

Сообщается, что появились данные о том, что переговоры контактной группы идут прямо сейчас.

Однако пресс-секретарь Владимира Путина опроверг эту информацию и сообщил, что они назначены на понедельник.

"Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник". - сказал Песков.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский и премьер Израиля обсудили способы прекращения боевых действий в Украине.

А также сообщали о том, что Украина назвала список санкций, которые Евросоюз должен ввести против России.

Все оперативные новости о событиях в Украине - читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Песков