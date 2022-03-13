У Путіна заявили про новий раунд переговорів з Україною завтра

Повідомляється, що з'явилися дані про те, що переговори контактної групи йдуть прямо зараз.

Однак прессекретар Володимира Путіна спростував цю інформацію і повідомив, що вони призначені на понеділок.

"Російсько-українські переговори зараз не йдуть, вони заплановані на понеділок". - сказав Пєсков.

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