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У Путіна заявили про новий раунд переговорів з Україною завтра

Автор: Анна Шиканова

У Росії назвали нову дату переговорів представників України та Росії. Це понеділок, 14 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Пєскова для РИА Новости.

Повідомляється, що з'явилися дані про те, що переговори контактної групи йдуть прямо зараз.

Однак прессекретар Володимира Путіна спростував цю інформацію і повідомив, що вони призначені на понеділок.

"Російсько-українські переговори зараз не йдуть, вони заплановані на понеділок". - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський і прем'єр Ізраїлю обговорили способи припинення бойових дій в Україні.

А також повідомляли про те, що Україна назвала список санкцій, які Євросоюз повинен ввести проти Росії.

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Пєсков