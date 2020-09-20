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У Путина заявили о "невмешательстве" в дела Беларуси и доверии между странами

Автор: Максим Зайченко

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в дела Беларуси. На это якобы влияет "уровень взаимного доверия и уважения" между странами.

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Об этом пишут "РИА Новости".

Он подчеркнул, что Россия и Беларусь являются ближайшими союзниками.

"У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники. И уровень взаимного доверия и взаимного уважения, с одной стороны, гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным, но с другой стороны дает возможность президентам откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам", - заявил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия предоставит кредит Беларуси в размере 1,5 млрд долларов в упрощенном порядке. Такое решение было принято Государственной думой России.

По словам Пескова, Россия предоставит Беларуси кредит без дополнительных политических условий.

Подробнее о кредите Путина Беларуси читайте в материале РБК-Украина.

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