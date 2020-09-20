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У Путіна заявили про "невтручання" у справи Білорусі та довіру між країнами

Автор: Максим Зайченко

Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не втручається у справи Білорусі. На це нібито впливає "рівень взаємної довіри та поваги" між країнами.

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Про це пишуть "РИА Новости".

Він підкреслив, що Росія і Білорусь є найближчими союзниками.

"У нас Союзна держава, ми найближчі союзники. І рівень взаємної довіри та взаємної поваги, з одного боку, гарантує абсолютне невтручання у внутрішні справи один одного, що неодноразово демонструвалося президентом Путіним, але з іншого боку дає можливість президенту відверто обмінятися думками з найбільш актуальних питань", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія надасть кредит Білорусі у розмірі 1,5 млрд доларів у спрощеному порядку. Таке рішення було прийнято Державною думою Росії.

За словами Пєскова, Росія надасть Білорусі кредит без додаткових політичних умов.

Детальніше про кредит Путіна Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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