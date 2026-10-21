У Путіна заявили про наближення кінця війни в Україні

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом заявив про нібито готовність Москви поновити переговори з Україною та Вашингтоном.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що американський лідер Дональд Трамп прагне, щоб Зеленський і Путін підписали мирну угоду на саміті G20 у Маямі, який має відбутися у грудні в штаті Флорида.

При цьому зазначається, що самі переговори можуть проходити під тиском на Київ.