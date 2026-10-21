У Путина заявили о приближении конца войны в Украине

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом заявил о якобы готовности Москвы возобновить переговоры с Украиной и Вашингтоном.

В то же время в СМИ появилась информация, что американский лидер Дональд Трамп стремится к тому, чтобы Зеленский и Путин подписали мирное соглашение на саммите G20 в Майами, который должен состояться в декабре в штате Флорида.

При этом отмечается, что сами переговоры могут проходить под давлением Киева.