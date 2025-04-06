У Путіна заявили про можливість нових переговорів з США наступного тижня

Голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв анонсував нові переговори РФ та США. За його словами, нові контакти відбудуться наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дмитрієва, якого цитують росЗМІ.
Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами Дмитрієв заявив, що Росія бачить "перші поважні кроки з боку США". За його слова, є "обережний оптимізм та тендітна надія, що діалог відновився".
Як пишуть російські ЗМІ, Дмитрієв також зазначив, що нові контакти РФ та США можливі наступного тижня.
Нагадаємо, цього тижня представник російського диктатора Кирило Дмитрієв їздив до Вашингтона на переговори. Зокрема, він зустрічався зі спецпредставником президента США з Близького Сходу і учасником переговорного процесу щодо України Стівом Віткоффом.
За словами президент України Володимира Зеленського, посадовець Путіна був не тільки в США. Зеленський наголосив, що Росія шукає можливість вивести свої заморожені активи.
Нагадаємо, що у Саудівській Аравії пройшло два раунди переговори України і США, а також делегацій США та Росії. Україна та Росія не ведуть прямих переговорів щодо завершення війни.
Остання зустріч відбулася 23-24 березня. Тоді делегації за посередництва США обговорили безпеку цивільного судноплавства у Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.
Україна погодилася на пропозицію США, але Росія досі не дала чіткої відповіді, водночас висуваючи вимоги.
Днями державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон не хоче переговорів без прогресу, і натякнув, що проти Росії готують санкції, якщо вона не зробить крок до миру.
Більше про те, на якому етапі перебувають переговори про завершення війни в Україні - дізнайтеся у нашому матеріалі.
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