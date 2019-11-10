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Нормандский саммит в ноябре является последним шансом в 2019, - источник

Новости » Политика     10.11.2019 - 20:37
Нормандский саммит в ноябре является последним шансом в 2019, - источник
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В 2020 году заседание будет сложнее организовать

Встреча в нормандском формате в ноябре является последним шансом для Украины в 2019 году. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил информированный источник в дипломатическом кругу.

По словам собеседника, в 2020 году заседание будет сложнее организовать.

"Логика в том, что ноябрь - последний шанс в этом году. А в следующем году будет еще сложнее это организовать", - сообщил собеседник агентства.

Источника также сообщил, что дату нормандского формата согласовывает глава Министрества иностранных дел Украины Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, ранее источник РБК-Украина сообщил, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) может состояться 24 или 26 ноября 2019 года. Но также обсуждаются и другие даты, отметил собеседник агентства.

Добавим, Пристайко 4 ноября заявил, что Российская Федерация требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.

Встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября Встреча в нормандском формате состоится через несколько недель, - Маас
Новости Украины Нормандский формат
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