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У Путіна запевняють, що не передавали Зеленському жодних "послань", але хочуть переговорів

Фото: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі заперечують, що російський диктатор Володимир Путін просив президента Гвінеї-Бісау передати послання Володимиру Зеленському. При цьому у Росії знову заговорили про переговори з Україною.

Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Якогось специфічного послання в даному випадку немає, і про це не йшлося", - заявив Пєсков.

За словами речника Кремля, Путін розповів про переговори з Україною президенту Гвінеї-Бісау Умару Сіссоку Ембало під час його візиту до Москви. Російський диктатор наголосив, що Кремль хоче відновити переговори, але на його умовах.

"Зараз РФ не змінює своїх позицій - готова забезпечувати свої інтереси за столом переговорів і хоче цього", - заявив спікер Кремля.

Нагадаємо, вчора лідер Гвінеї-Бісау після візиту до Москви відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Глава африканської країни заявив, що передав Зеленському "сигнали від Москви" щодо поновлення переговорів.

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