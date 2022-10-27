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У Путина уверяют, что не передавали Зеленскому никаких "посланий", но хотят переговоров

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Кремле отрицают, что российский диктатор Владимир Путин просил президента Гвинеи-Бисау передать послание Владимиру Зеленскому. При этом в России вновь заговорили о переговорах с Украиной.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", - заявил Песков.

По словам спикера Кремля, Путин рассказал о переговорах с Украиной президенту Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время его визиту в Москву. Российский диктатор подчеркнул, что Кремль хочет возобновить переговоры, но на его условиях.

"Сейчас РФ не меняет свои позиции - готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров и хочет этого", - заявил спикер Кремля.

Напомним, вчера лидер Гвинеи-Бисау после визита в Москву посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава африканской страны заявил, что передал Зеленскому "сигналы от Москвы" о возобновлении переговоров.

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