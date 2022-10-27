У Путина уверяют, что не передавали Зеленскому никаких "посланий", но хотят переговоров

В Кремле отрицают, что российский диктатор Владимир Путин просил президента Гвинеи-Бисау передать послание Владимиру Зеленскому. При этом в России вновь заговорили о переговорах с Украиной.

"Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", - заявил Песков.

По словам спикера Кремля, Путин рассказал о переговорах с Украиной президенту Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время его визиту в Москву. Российский диктатор подчеркнул, что Кремль хочет возобновить переговоры, но на его условиях.

"Сейчас РФ не меняет свои позиции - готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров и хочет этого", - заявил спикер Кремля.