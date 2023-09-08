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Для Путіна залишився лише один крок - ядерні погрози Заходу, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін знову спробує пригрозити ядерною зброєю, щоб залякати Захід. Для нього це останній вихід.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час панельної дискусії на 18-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Майбутнє вирішується в Україні", повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Путіну залишився лише один крок: вселити страх на Заході своєю ядерною зброєю... Будуть моменти, коли вони будуть переміщати свою ядерну зброю з одного місця в інше, щоб чинити тиск на Сполучені Штати", - заявив президент. 

Варто додати, що під час дискусії президент також відповів на критику контрнаступу Збройних сил України. 

"Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети", - заявив Володимир Зеленський. 

Президент наголосив на тому, що для пришвидшення контрнаступу необхідна техніка, а також винищувачі. 

"Що довше, то більше людей страждає. Як впливає зброя? Конкретно й безпосередньо, без абстракцій та риторик. Є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ", - пояснив лідер країни. 

 

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