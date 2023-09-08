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Для Путина остался только один шаг - ядерные угрозы Западу, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин снова попытается пригрозить ядерным оружием, чтобы запугать Запад. Для него это последний выход.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине", сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Путину остался лишь один шаг: вселить страх на Западе своим ядерным оружием... Будут моменты, когда они будут перемещать свое ядерное оружие из одного места в другое, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты", - заявил президент. 

Стоит добавить, что во время дискуссии президент также ответил на критику контрнаступления Вооруженных сил Украины. 

"Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодня наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", - заявил Владимир Зеленский. 

Президент отметил, что для ускорения контрнаступления необходима техника, а также истребители. 

"Чем дольше, тем больше людей страдает. Как влияет оружие? Конкретно и непосредственно, без абстракций и риторик. Есть конкретное влияние конкретного оружия. Чем оно мощнее, дальнобойнее, тем быстрее идет контрнаступление", - пояснил лидер страны.

 

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