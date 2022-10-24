У Путіна заговорили про стоп "зернової угоди", якщо умови Кремля не будуть виконані

У Кремлі запросили у ООН статистику з руху зерна "зерновим коридором". У Росії вважають, що одержувачами зерна є нібито "країни, які не належать до найбідніших".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова, повідомляє РБК.
"Ми виходимо з того, що до того, як розглядатиметься питання про її продовження, всі згадані мною питання будуть задовільно вирішені", - сказав він.
За його словами, Росія запросила у ООН статистику щодо руху зерна до кінцевого споживача.
"Одержувачами українського зерна в рамках так званої "пакетної угоди", підписаної 22 липня в Стамбулі, є країни, які не належать до найбідніших, на найбідніші країни припадають лише малі частки, які виходять із портів у Чорному морі. Більша частина українського зерна йде до країн Євросоюзу, про це є статистика ООН. Ми закликали наших колег активніше працювати з генеральним секретарем (ООН, - ред.), щоб початковий задум його пакетної угоди, угоди, яку він хотів націлити на допомогу найбіднішим країнам, втілювався у життя", - додав глава МЗС РФ.
Як повідомлялося, угода щодо експорту українського продовольства діє до 22 листопада.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.
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