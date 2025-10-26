У Путіна вже похвалилися США "літаючим Чорнобилем": що це за ракета "Буревісник"

За словами начальника генштабу РФ Валєрія Гєрасімова, тестування відбулося 21 жовтня: політ тривав 15 годин, ракета пролетіла 14 тисяч км зі швидкістю близько 933 км/год.

Незалежних підтверджень цих даних немає - лише заяви російських чиновників і пропагандистів. Відомо, що підготовку до випробувань "Буревісник" фіксували ще у серпні цього року.

Ймовірний вигляд 9М730 "Буревестник" і ТПК до неї, зображення з відкритих джерел

Довгобуд Кремля

Видання нагадало, що російська крилата ракета 9М730 "Буревісник", яку Кремль подає як "зброю необмеженої дальності", насправді є довгобудом. Його розробка триває вже майже чверть століття. Роботи над нею за участі ОКБ "Новатор" стартували ще у грудні 2001 року, а вперше офіційно про проєкт заявили лише у 2018-му.

За даними західних дослідників, РФ провела кілька десятків випробувань "Буревісника", проте успішними вважають не більше одного-двох. Найвідоміший інцидент стався 8 серпня 2019 року на полігоні в Архангельській області - тоді вибухнув експериментальний зразок ракети з ядерним двигуном. Внаслідок аварії загинули п’ятеро російських вчених, а в радіусі 30 км від місця події зафіксували короткочасні стрибки рівня радіації.

"Буревісник" позиціонують як міжконтинентальну крилату ракету глобальної дальності. Кремль називає її "ракетою необмеженої дальності", маючи на увазі, що вона нібито здатна уражати цілі в будь-якій точці світу. Основна особливість проєкту - ядерна силова установка, що нагріває повітря до надвисоких температур для створення реактивної тяги. Для старту використовується класичний твердопаливний прискорювач.

Характеристики "Буревісника"

Інші характеристики залишаються засекреченими. Відомо лише, що довжина фюзеляжу ракети сягає 12 метрів (близько 9 метрів після відділення прискорювача), а швидкість - від 850 до 1300 км/год. Такі показники свідчать, що заяви російської пропаганди про "неможливість перехоплення" є перебільшенням, хоча високий рівень маневреності справді ускладнює її знищення.

Ще однією небезпекою є те, що "Буревісник", за твердженнями РФ, може перебувати у повітрі "місяцями", що створює ризик неочікуваних ударів. Водночас тривалий політ робить її вразливою для винищувальної авіації.

Наразі ракета 9М730 "Буревісник" не перебуває на озброєнні російської армії. За відкритими даними, поставити її на бойове чергування Кремль планує не раніше 2027 року.

Порівняння з Чорнобилем

За даними російських ЗМІ, посланець російського директора Кирило Дмитрієв стверджує, що Росія повідомила колегам із США про успішні випробування "Буревісника" з ядерною установкою.

Водночас, варто нагадати, що ще у 2020 році спецпосланець США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі порівняв російський "Буревісник" з Чорнобилем.

"Ми вважаємо, що така зброя взагалі не повинна існувати. Навіщо мати крилату ракету з ядерним двигуном? Це не що інше, як літаючий Чорнобиль", - заявив він.

Біллінгслі також назвав ракети "системами Судного дня" через радіоактивні викиди, які вони можуть створювати під час польоту.