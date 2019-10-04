У Путина выступили за обмен пленными с Украиной в формате "всех на всех"

Обмен пленными между Россией и Украиной в формате "всех на всех" должен быть конечной целью. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков заявил, что все это зависит от готовности двух сторон и определенная работа в этом контексте продолжается.

"С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен "всех на всех". Это должно быть окончательной целью", - сказал он.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко вчера заявил, что на следующей неделе планируется новый масштабный обмен заключенными между Украиной и Россией.

Кроме этого, помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков по обмену пленными между Украиной и РФ.

Также Зеленский заявил, что Украина готовит другие списки и ждет следующий этап обмена. Он заявил, что об этом будут договариваться и в Минске и в нормандском процессе.

Однако, ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией вряд ли произойдет скоро.