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На следующей неделе планируется масштабный обмен, - Пристайко

Новости » Общество    03.10.2019 - 23:16
На следующей неделе планируется масштабный обмен, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

О количестве людей, которые вернут на территорию Украины, в МИД не говорят

На следующей неделе планируется новый масштабный обмен заключенными между Украиной и Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

В четверг, 3 октября, в эфире программы "Право на власть" на "1+1", министр отметил, что обмен может быть еще более масштабным, чем предыдущий.

"Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен. Это те шаги, которые шаг за шагом будут сделаны", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее помощник президента Владимир Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал о подготовке новых списков по обмену пленными между Украиной и РФ.

Однако Ермак не стал называть количество украинских заложников во временно оккупированном Донбассе, которых включат в списки.

Также президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас готовятся списки для следующего этапа обмена: "Мы готовим другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске и в нормандском процессе".

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