Прем'єр Норвегії натякнув на нові переговори з Путіним
Нова телефонна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним за участю президента Фінляндії Александра Стубба дійсно можлива.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
Прем'єр Норвегії поділився своїми думками після перших телефонних переговорів з Путіним, які відбулася 27 жовтня за участю президента Фінляндії.
"Я дуже радий, що Норвегія та Фінляндія прийняли цей виклик (ініціювали контакт з главою Кремля, - ред.), і не виключаю, що в нас буде нова розмова", - наголосив Стере.
Він також прокоментував зустріч прем'єр-міністрів країн Північної Європи з президентом України Володимиром Зеленським у Копенгагені.
За словами Стере, підтримка України серед північних країн залишається сильною.
"Ми - одні з найважливіших учасників підтримки України", - наголосив він.
Під час зустрічі Зеленський розповів про перший день переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Також український президент заявив, що Європейському Союзу настав час визначитися з представником, який міг би долучитися до майбутніх переговорів.
Що відомо про переговори Стере, Стубба та Путіна
Телефонна розмова сторін відбулася 27 жовтня. Вона тривала близько 90 хвилин.
Під час бесіди російський диктатор виклав свою оцінку ситуації на фронті, нагадав про так звані "першопричини війни" та заявив, що довгостроковий мир можливий лише за умови врахування інтересів Росії.
Сторони також привітали домовленість про відновлення тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.
Стере охарактеризував розмову як змістовну, водночас визнавши наявність суттєвих розбіжностей між учасниками.
Трохи пізніше президент України Володимир Зеленський розкрив замисел Норвегії і Фінляндії щодо переговорів з Путіним.
Президент Фінляндії пояснював ініціативу телефонної розмови побоюваннями щодо перспектив мирних переговорів і необхідністю активнішої участі Європи в дипломатичних зусиллях.
Водночас в офісі Стубба наголосили, що президенти Норвегії та Фінляндії виступали від імені своїх держав, а не всієї Європи.