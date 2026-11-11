Прем'єр Норвегії натякнув на нові переговори з Путіним

Нова телефонна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним за участю президента Фінляндії Александра Стубба дійсно можлива.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK .

Прем'єр Норвегії поділився своїми думками після перших телефонних переговорів з Путіним, які відбулася 27 жовтня за участю президента Фінляндії.

"Я дуже радий, що Норвегія та Фінляндія прийняли цей виклик (ініціювали контакт з главою Кремля, - ред.), і не виключаю, що в нас буде нова розмова", - наголосив Стере.

Він також прокоментував зустріч прем'єр-міністрів країн Північної Європи з президентом України Володимиром Зеленським у Копенгагені.

За словами Стере, підтримка України серед північних країн залишається сильною.

"Ми - одні з найважливіших учасників підтримки України", - наголосив він.

Під час зустрічі Зеленський розповів про перший день переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Також український президент заявив, що Європейському Союзу настав час визначитися з представником, який міг би долучитися до майбутніх переговорів.