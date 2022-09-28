ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Путина высказались о целях "спецоперации" в Украине после "референдумов"

Новина українською →
Москва, Среда 28 сентября 2022 13:28
У Путина высказались о целях "спецоперации" в Украине после "референдумов" Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Кремле заявили, что "спецоперация" будет продолжаться и после проведения незаконных "референдумов" на захваченных Россией территориях Украины. Поскольку россиянам не удалось захватить всю территорию Донецкой области.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, что не все территории "ДНР" еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию "ДНР", - заявил он.

При этом Песков добавил, что боевые действия и захват территорий продолжится и после "вхождения в состав России" временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, страны ЕС введут новые санкции против РФ за проведение "референдумов".

Кроме того, глава Евросовета Шарль Мишель выступил за приостановление членства России в Совбезе ООН из-за ее неоправданной агрессии против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Кремль Российская Федерация
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана