ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Путіна відзначилися черговою цинічною заявою щодо України через іранські дрони

Новость на русском →
Москва, Вівторок 18 жовтня 2022 12:52
У Путіна відзначилися черговою цинічною заявою щодо України через іранські дрони Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нібито використовує для ударів по Києву та іншим українським містам лише техніку власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, яку наводять росЗМІ.

"Не маємо такої інформації", - сказав Пєсков у відповідь на питання про використання іранських дронів Росією.

При цьому він додав, що у бойових діях в Україні "використовується російська техніка з російськими найменуваннями".

"Всі інші питання до Міноборони", - заявив прес-секретар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 17 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по Україні за допомогою іранських дронів Shahed-136.

Більш детально про іранські безпілотники можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва дрони Війна Росії проти України
NEWS
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів