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У Путина отличились очередным циничным заявлением по Украине из-за иранских дронов

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Москва, Вторник 18 октября 2022 12:52
У Путина отличились очередным циничным заявлением по Украине из-за иранских дронов Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы использует для ударов по Киеву и другим украинским городам только технику собственного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которое приводят росСМИ.

"Не располагаем такой информацией", - сказал Песков в ответ на вопрос об использовании иранских дронов Россией.

При этом он добавил, что в боевых действиях в Украине "используется российская техника с российскими наименованиями".

"Все остальные вопросы к Минобороны", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, ранее стало известно, что 17 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине при помощи иранских дронов Shahed-136.

Более детально об иранских беспилотниках можете узнать в материале РБК-Украина.

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