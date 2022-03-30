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У Путина не видят прорывов в переговорах с Украиной: предстоит длительная работа

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

У президента России Владимира Путина пока не видят прорывов в мирных переговорах с Украиной. Но отмечают тот факт, что украинская делегация передала письменные предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, позитивным моментом на переговорах стало то, что украинская сторона начала конкретно формулировать и излагать на бумаге свои предложения.

"До сих пор не удавалось это сделать. Это позитивный фактор. В остальном пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма длительная работа", - добавил он.

Напомним, на вчерашних переговорах в Стамбуле украинская делегация передала наработки по мирному договору с Россией. Согласно этим наработкам, Украина хочет заручиться гарантиями безопасности от нескольких стран, которые, впрочем, не будут распространяться на Крым и оккупированный Донбасс.

Кроме того, Украина предлагает перевести обсуждение статуса Крыма в дипломатическую плоскость и решать судьбу Донбасса непосредственно на встрече президентов Владимира Зеленского и Владимире Путина.

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