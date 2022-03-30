У Путина не видят прорывов в переговорах с Украиной: предстоит длительная работа

У президента России Владимира Путина пока не видят прорывов в мирных переговорах с Украиной. Но отмечают тот факт, что украинская делегация передала письменные предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, позитивным моментом на переговорах стало то, что украинская сторона начала конкретно формулировать и излагать на бумаге свои предложения. "До сих пор не удавалось это сделать. Это позитивный фактор. В остальном пока мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма длительная работа", - добавил он.