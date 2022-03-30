У Путіна не бачать проривів у переговорах з Україною: чекає тривала робота

У президента Росії Володимира Путіна поки не бачать проривів у мирних переговорах з Україною. Але відзначають той факт, що українська делегація передала письмові пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, позитивним моментом на переговорах стало те, що українська сторона почала конкретно формулювати і викладати на папері свої пропозиції. "Досі не вдавалося це зробити. Це позитивний фактор. В іншому поки ми не можемо констатувати чогось сильно багатообіцяючого, якихось проривів. Ще має бути досить тривала робота", - додав він.