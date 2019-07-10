У Путина не видят продвижения по обмену пленных Украины и РФ

Никакого продвижения по вопросу обмена пленных между Россией и Украиной нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По словам Пескова, пока не ведутся переговоры "на иных уровнях в целом по ситуации с удерживаемыми лицами". Песков заявил, что после обмена нотами, между МИД Украины и РФ больше общения не было.

"Эта тема затрагивается на контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал он.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня в комментарии телеканалу ATR заявил, что президент РФ Владимир Путин вернет захваченных украинских моряков в ближайшее время.

"Я уверен, что их (украинских моряков, - ред.) освободят, причем в ближайшее время", - указал он.

Тем временем, российское ФСБ предъявила обвинение всем 24 украинским морякам в окончательной редакции. Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля. Моряки в РФ уже больше полгода.

РБК-Украина писало, что Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.