У Путіна не бачать просування по обміну полонених України і РФ

Пєсков заявив, що після обміну нотами між МЗС України та РФ більше спілкування не було
Ніякого просування по питанню обміну полонених між Росією і Україною немає. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.
За словами Пєскова, поки що не ведуться переговори "на інших рівнях в цілому по ситуації з утримуваними особами". Пєсков заявив, що після обміну нотами між МЗС України та РФ більше спілкування не було.
"Ця тема порушується на контактній групі, але поки ми бачимо, що результатів немає", - сказав він.
Відзначимо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні в коментарі телеканалу ATR заявив, що президент РФ Володимир Путін поверне затриманих українських моряків найближчим часом.
"Я впевнений, що їх (українських моряків, - ред.) звільнять, причому найближчим часом", - зазначив він.
Тим часом, російське ФСБ пред'явила звинувачення всім 24 українським морякам в остаточній редакції. Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня. Моряки в РФ вже більше півроку.
РБК-Україна писало, що Путін думає про можливість обміну українського політв'язня Олега Сенцова на головного редактора РІА "Новості-Україна" Кирила Вишинського.