У Путина видят потенциал для наращивания транзита газа в ЕС в обход Украины

У президента России Владимира Путина видят потенциал для наращивания транзита газа в Европу. В частности, в обход Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Сообщается, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, зависит ли наращивание поставок от запуска газопровода "Северный поток-2".

"Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высоко технологичны, более экологичны… Поэтому потенциал есть, все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - добавил он.