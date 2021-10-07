UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Путина видят потенциал для наращивания транзита газа в ЕС в обход Украины

Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина видят потенциал для наращивания транзита газа в Европу. В частности, в обход Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, зависит ли наращивание поставок от запуска газопровода "Северный поток-2".

"Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высоко технологичны, более экологичны… Поэтому потенциал есть, все зависит от запросов, от контрактных обязательств и коммерческих договоренностей", - добавил он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин исключил увеличение поставок газа через Украину, потому что, по его мнению, украинская ГТС якобы может лопнуть.

При этом он подчеркнул, что Украину не нужно ставить в трудное положение, и "Газпром" должен выполнять свои контрактные обязательства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинТранзит газа